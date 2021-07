Legende: Schneller als die Konkurrenz Nicola Spirig. imago images/Archiv

Triathlon: Spirig und Studer bereit für Tokio

Nicola Spirig und Max Studer unterzogen sich am Trans-Vorarlberg-Triathlon einem letzten Formtest vor den Olympischen Spielen in Tokio und taten dies mit Erfolg. Beide feierten über die olympische Distanz souveräne Siege. Spirig war in sämtlichen 3 Disziplinen die Beste und distanzierte die zweitplatzierte Deutsche Lena Berlinger um beinahe 6 Minuten. Die 39-jährige Zürcherin musste sich bloss 4 Männern geschlagen geben, beide Geschlechter starteten zeitgleich. Der 25-jährige Studer ging als Zweiter auf die Laufstrecke und war auf dieser klar der Schnellste. Im Ziel betrug der Vorsprung auf den Österreicher Martin Bader mehr als 4 Minuten.