Legende: Feierte 2 Siege Ciril Grossklaus bei seinem Erfolg gegen David Klammert. imago images

Judo: Grossklaus hält sich achtbar

Ciril Grossklaus ist an der WM in Tokio in der Kategorie bis 90 kg in den Achtelfinals ausgeschieden. Der 28-Jährige zog dank Siegen gegen den Ghanaer Victor Ahiavor und den Deutschen David Klammert in die Runde der letzten 16 ein. Dort wurde er vom Schweden Marcus Nyman nach 50 Sekunden mit Ippon gestoppt.