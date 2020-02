Legende: Wieder der weltbeste Reiter Steve Guerdat, hier auf dem Wallach Victorio in Basel. Keystone

Reiten: Guerdat zurück an der Spitze

Steve Guerdat löste nach nur einem Monat seinen Kollegen Martin Fuchs an der Spitze der Weltrangliste wieder ab. Guerdat holte sich die hierfür nötigen Punkte mit seinem unerwarteten Double beim CSI Basel auf dem zuvor unbekannten Wallach Victorio. Der Olympiasieger von London 2012 hatte sich im Januar 2019 an die Spitze gehievt und die Leader-Position im Ranking das ganze Jahr über erfolgreich verteidigt.

Triathlon: Ryf in Rapperswil und Thun am Start

Daniela Ryf startet in diesem Jahr zweimal in der Schweiz. Am 7. Juni nimmt die vierfache Ironman-Weltmeisterin am Ironman in Rapperswil teil. 5 Wochen später geht sie bei der Premiere des Ironman in Thun an den Start. Der Start der 32-jährigen Ryf in Rapperswil hat Tradition. Seit 2014 konnte sie dort sechsmal in Folge gewinnen.