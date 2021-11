Handballer Jonas Schelker wechselt in die Bundesliga

Legende: Trifft in Wetzlar auf Lenny Rubin Jonas Schelker. Keystone

Handball: Schelker wechselt nach Wetzlar

Der 20-fache Schweizer Internationale Jonas Schelker von Kadetten Schaffhausen wechselt auf die kommende Saison in die deutsche Bundesliga. Der 22-jährige Spielmacher einigte sich mit Wetzlar auf einen Dreijahresvertrag. Beim Tabellen-Elften der Bundesliga steht mit Lenny Rubin bereits ein anderer Schweizer unter Vertrag.

Pfadi holt Rumänen Jurca

Pfadi Winterthur reagiert auf die anhaltende Verletzungsmisere mit der Verpflichtung des Rumänen Rares Jurca. Der 130-fache Internationale und frühere Bundesliga-Profi wird vom Schweizer Meister für vorerst zwei Monate unter Vertrag genommen.

Schiessen: Diethelm Gerber zum Abschluss im Final

Die Thurgauer Pistolenschützin Heidi Diethelm Gerber zog an ihrem letzten Wettkampf der Karriere mit einer bemerkenswerten Leistung in den Final ein. Beim Weltcup-Abschluss im polnischen Wroclaw schaffte es die Olympia-Dritte von Rio 2016 mit 299 von 300 möglichen Punkten im Schnellfeuerteil unter die besten 8. Damit machte sie das Handicap aus dem ersten, misslungenen Qualifikationsteil mehr als wett. Der Final mit der Sportpistole 25m findet am Dienstagmorgen statt.