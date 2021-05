Legende: Es geht bald noch höher hinaus Michelle Heimberg gehört in Tokio zu den Schweizer Olympia-Teilnehmerinnen. Keystone

Wasserspringen: Heimberg kann für Tokio planen

Erstmals seit 2004 wird die Schweiz in diesem Sommer im Wasserspringen bei Olympia wieder vertreten sein. Die 20-jährige Aargauerin Michelle Heimberg sicherte sich beim Weltcup in Tokio vom 3-Meter-Brett als 11. den Halbfinal-Einzug und damit einen Quotenplatz für die Sommerspiele (23. Juli bis 8. August). In ihrem ersten internationalen Wettkampf seit über einem Jahr war eine Top-18-Klassierung die Vorgabe. Während sich die EM-Zweite von 2017 den Olympia-Traum erfüllen kann, scheiterte die 26-jährige Waadtländerin Jessica Favre im gleichen Wettbewerb. Sie belegte wegen einiger ungewohnten Unsicherheiten nur den 41. Rang.