Legende: Jubeln über den Viertelfinaleinzug Die Italienerinnen um Elena Pietrini. imago images

Volleyball: Italien und Russland im Viertelfinal

An der Volleyball-EM der Frauen haben Italien und Russland die Runde der letzten 8 erreicht. Sowohl Italien (3:1 gegen Belgien) als auch Russland (3:1 gegen Belarus) benötigten für ihre Siege jeweils 4 Sätze. Die Teams treffen nun im Viertelfinal aufeinander. In den weiteren Duellen trifft die Türkei auf Polen, Serbien fordert Frankreich heraus und Schweden misst sich mit der Niederlande. Die Schweiz hatte sich bereits in der Gruppenphase aus dem Turnier verabschiedet. Mit nur 1 Sieg aus 5 Spielen belegte das Team von Trainerin Saskia van Hintum den 6. und letzten Platz.