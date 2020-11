Legende: Räumte bei der WM 2019 in Stuttgart ab Simone Biles. Keystone

Turnen: Japan übernimmt WM von Dänemark

Die Turn-Weltmeisterschaften 2021 finden kommenden Herbst vom 17. bis 24. Oktober im japanischen Kitakyushu statt. Dies gab Morinari Watanabe, der Präsident des Weltverbandes FIG, beim Testevent für die Olympischen Spiele 2021 in Tokio bekannt. Ursprünglich hätten die Titelkämpfe in Kopenhagen ausgetragen werden sollen, wegen der Coronavirus-Krise gaben die Dänen die Veranstaltung aber an den Weltverband zurück. Direkt im Anschluss an die Turn-WM sollen auch die Welttitelkämpfe in der Rhythmischen Sportgymnastik in Kitakyushu stattfinden.