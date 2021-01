Legende: Muss wohl länger zuschauen Dajana Jastremska. Keystone

Tennis: Dopingtest bei Jastremska positiv

Der internationale Tennisverband ITF hat die Ukrainerin Dajana Jastremska (WTA 29) wegen eines Dopingvergehens provisorisch gesperrt. Eine am 24. November entnommene Urinprobe der 20-Jährigen aus Odessa enthielt Spuren des anabolen Steroids Mesterolone, wie die ITF mitteilte. Jastremska gewann in ihrer Karriere 3 WTA-Turniere und erreichte 2019 in Wimbledon nach einem Sieg gegen Viktorija Golubic den Achtelfinal. Sie hat die Möglichkeit, das Urteil anzufechten.

E-Sport: Riesiger Komplex in China geplant

China treibt seine Expansionspläne im E-Sport weiter voran. Wie chinesische Behörden mitteilten, haben in Shanghai die Bauarbeiten an einem riesigen E-Sport-Komplex begonnen, der bis 2023 entstehen soll. Die Kosten sollen sich auf 5,8 Milliarden Yuan (rund 730 Millionen Euro) belaufen. Gebaut werden unter anderem eine E-Sport-Arena mit 6000 Sitzen, ein Fünf-Sterne-Hotel und ein Museum. Dies gaben Vertreter des Stadtbezirks Minhang bekannt.