Legende: Hat sich eine Blessur am Fuss zugezogen Joana Heidrich. Keystone

Beachvolleyball: Heidrich muss kürzertreten

Joana Heidrich muss eine Zwangspause einlegen. Die 29-jährige Zürcherin verletzte sich bei ihrem ersten Auftritt nach dem Gewinn der Olympia-Bronzemedaille in Tokio am linken Fuss. Die Verletzung zog sich Heidrich am Einladungsturnier «King of the Court» in Utrecht bei einem Zusammenprall mit ihrer Partnerin Anouk Vergé-Dépré zu. Vergé-Dépré konnte den Event an der Seite der Einheimischen Marleen van Iersel fortsetzen. Wie lange Heidrich ausfallen wird, ist offen. Nächste Woche stehen in Bern die Schweizer Meisterschaften im Programm. Die Saison 2021 endet Anfang Oktober mit den World Tour Finals auf Sardinien.