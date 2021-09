Legende: Musste sich Usyk nach Punkten beugen Anthony Joshua (r.). Keystone

Boxen: Joshua verliert alle Titel

Box-Weltmeister Anthony Joshua ist auf seinem Weg zur Vereinigung aller grossen Schwergewichtsgürtel krachend gescheitert. Der 31-jährige Brite unterlag am Samstagabend in London dem Ukrainer Alexander Usyk überraschend nach Punkten. Damit verlor Joshua die Titel der Verbände WBA, WBO und IBF und muss den Traum von einem Mega-Fight gegen WBC-Champion Tyson Fury vorerst begraben. Für Joshua war es im 26. Profikampf die zweite Niederlage (24 Siege), nachdem er am 1. Juni 2019 sensationell gegen den US-Amerikaner Andy Ruiz jr. durch technischen K.o. verloren hatte.

00:34 Video Joshua: «Ich konnte nichts sehen» (engl., Quelle: SNTV) Aus Sport-Clip vom 26.09.2021. abspielen

Reiten: Keine Medaille für die Schweiz an Heim-EM

An der Heim-EM der Concours-Complet-Reiter in Avenches hat das Schweizer Team eine Medaille um einen Punkt verpasst. Gold holte Grossbritannien vor Deutschland und Schweden. Felix Vogg, Robin Godel, Patrick Rüegg und Beat Danner mussten sich mit Rang 4 begnügen. Im Einzel eroberte Grossbritannien gleich alle drei Medaillen: Nicola Wilson gewann die Goldmedaille vor Piggy March und Sarah Bullimore. Als bester Schweizer schaffte es Vogg auf Platz 8.