Legende: Hier behielt er noch die Oberhand Nils Stump im zweiten Kampf gegen Aden-Alexandre Houssein. Keystone

Judo: Hashimoto für Stump zu stark

Nils Stump schied an der Judo-WM in Budapest in der Klasse bis 73 kg nach den Pool-Kämpfen aus. Nach zwei Siegen unterlag der Zürcher Oberländer, der im April überraschend die EM-Bronzemedaille gewonnen hatte, dem Weltranglistenersten Soichi Hashimoto aus Japan durch Ippon. Stump belegt derzeit für die Olympischen Spiele in Tokio einen Quotenplatz.