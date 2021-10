Kadetten in der letzten Sekunde geschlagen

Legende: Lukas Herburger in Aktion Szene aus Sporting Lissabon - Kadetten Schaffhausen imago images

Handball: Kadetten und Pfadi verlieren

Die Schweizer Klubs Kadetten Schaffhausen und Pfadi Winterthur sind mit Niederlagen in die Gruppenphase der European League, des zweithöchsten Europacup-Wettbewerbs, gestartet. Richtig ärgerlich war das 28:29 der Kadetten bei Sporting Lissabon: Nach dem 6:7 lagen sie nie mehr in Rückstand, führten zeitweise mit vier Toren. Der Siegtreffer der Portugiesen fiel in der allerletzten Sekunde. Chancenlos war Pfadi bei der 23:35-Heimniederlage gegen den polnischen Vertreter Wisla Plock. Schon nach 19 Minuten hiess es 5:13.