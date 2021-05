Legende: So viele Zuschauer dürften wohl noch nicht zugelassen werden Das traditionelle Schwägalp-Schwinget könnte mit Auflagen durchgeführt werden. Keystone

Schwingen: Kranzfeste bald wieder durchführbar

Für den unter der Pandemie stark leidenden Schwingsport ist nach den jüngsten Beschlüssen des Bundesrats Linderung in Sicht. Ab dem 1. Juli können Kranzfeste in der gewohnten Art wieder stattfinden. Der Zentralvorstand des Eidgenössischen Schwingerverbandes (ESV) hat am Mittwoch die jüngsten bundesrätlichen Beschlüsse ausgewertet und daraus Folgerungen für den Schwingbetrieb gezogen. Den grössten Schritt hin zur Normalität kann das Schwingen Anfang Juli tun. In der Zahl von 5000 Personen, die ab diesem Zeitpunkt an Grossveranstaltungen zugelassen sein werden, sind nach der Interpretation des ESV Zuschauer in ausreichender Zahl, Schwinger, Funktionäre, Helfer und Medienvertreter subsumiert. Dies sollte die Durchführung eines grossen Teils der noch im Terminkalender aufgeführten Kranzfeste im gewohnten Rahmen ermöglichen.

Bahnrad: Europaverband sagt EM in Minsk ab

Der europäische Radverband UEC hat die für Ende Juni geplanten Bahnrad-Europameisterschaften in der belarussischen Hauptstadt Minsk am Donnerstag abgesagt. Angesichts der aktuellen internationalen Situation habe man sich zu diesem Schritt entschlossen, teilte die UEC in einem Statement mit. Man werde nun alles daransetzen, um noch für dieses Jahr einen Ersatz-Ausrichter zu finden. Aus Protest gegen die erzwungene Landung eines Passagierflugzeugs in Minsk hatten am Dienstag sowohl Deutschland wie auch die Niederlande ihre Teilnahme zurückgezogen.

Legende: Hier wird nicht um EM-Medaillen gefahren Das Oval in Minsk bleibt Ende Juni leer. Keystone

Faustball: Keine Frauen-WM in der Schweiz

Die Corona-Pandemie lässt trotz zuletzt beschlossenen Lockerungen die Austragung der vom 13. bis 17. Juli vorgesehenen Faustball-Weltmeisterschaft der Frauen in Rapperswil-Jona nicht zu. Zur Durchführung des Anlasses fehlt den Organisatoren die Planungssicherheit. Die Verantwortlichen heben vorab die gegenwärtig geltenden Einreisevorschriften hervor, die für einen Teil der gemeldeten 14 Nationen eine zehntägige Quarantäne zur Folge gehabt hätte.