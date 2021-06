Legende: Klettert in Österreich auf Platz 3 Sascha Lehmann. Keystone

Sportklettern: Zweites Weltcup-Podest für Lehmann

Sascha Lehmann feierte in Innsbruck im Lead-Klettern seinen zweiten Weltcup-Podestplatz. Der 23-jährige Berner musste sich in Österreich als Dritter dem Einheimischen Jakob Schubert und Stefano Ghisolfi aus Italien geschlagen geben. Seinen bislang grössten Erfolg im Weltcup hatte Lehmann 2019 beim Heimweltcup in Villars gefeiert. Im November des letzten Jahres kürte er sich zudem zum Lead-Europameister und holte im Kombinationswettkampf die Silbermedaille.

Beachsoccer: Nati scheitert im Viertelfinal

Die Schweizer Beachsoccer-Nationalmannschaft verpasst die WM 2021, die im August in Moskau stattfinden wird. Beim Qualifikations-Turnier im portugiesischen Nazaré verlor die Schweiz im Viertelfinal gegen die Ukraine mit 5:6. Ein Sieg wäre gleichbedeutend mit der Qualifikation für die Weltmeisterschaft gewesen. Den Sprung in den Viertelfinal hatten die Schweizer dank 3 Siegen in 3 Partien in der Gruppenphase geschafft.