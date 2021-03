Legende: Es will noch nicht so recht Marc Marquez und sein lädierter Arm. imago images

Motorrad: Marquez fällt weiter aus

Der sechsfach MotoGP-Weltmeister Marc Marquez hat den Wettlauf mit der Zeit verloren und geht beim Saisonauftakt am Wochenende in Doha (Katar) nicht an den Start. Das gab das Honda-Werksteam am Montag bekannt. Der Spanier habe es in Absprache mit den Ärzten für ratsam gehalten, acht Monate nach seinem Oberarmbruch noch mit einem Einsatz zu warten.

Surfen: Katherine Diaz von Blitz getötet

Die Surferin Katherine Diaz aus El Salvador ist vom Blitz erschlagen worden. Das Unglück ereignete sich am vergangenen Freitag am Strand von El Tunco an der Pazifikküste des mittelamerikanischen Landes. Die 22-Jährige hatte dort trainiert. In der Region hatte es kräftige Gewitter gegeben. Diaz bereitete sich auch auf eine Olympia-Teilnahme vor. Surfen steht in Tokio erstmals im olympischen Programm. Katherine Diaz galt als eine grosse Hoffnung ihres kleinen Landes.

Bob: Neuer Teamchef bei Swiss Sliding

Eine Schlüsselstelle beim Schweizerischen Bobverband wird ab der neuen Saison mit Thomas Lohfing besetzt. Er wird als Teamchef bei Swiss Sliding im April die Arbeit aufnehmen. Der 48-Jährige arbeitete schon von 1995 bis 2002 für Swiss Sliding.