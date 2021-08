Legende: Nein, nicht um drei,... sondern um fünf Jahre verlängert Luka Doncic bei den Mavericks imago images

Basketball: Doncic verdient 38 Mio. pro Saison

Der slowenische Basketball-Superstar Luka Doncic hat seinen Vertrag bei den Dallas Mavericks um fünf Jahre verlängert. Nach Medienberichten soll der 22-Jährige einen Kontrakt über 207 Mio. Dollar unterschrieben haben – pro Saison umgerechnet über 38 Mio. Franken. «Ich weiss nicht, was ich sagen soll», sagte Doncic vor den Medien. «Ich hätte mir das nie vorstellen können.» Doncic war im Draft 2018 an 3. Stelle ausgewählt worden. In den vergangenen zwei Spielzeiten führte er Dallas jeweils in die Playoffs. Mit Slowenien kam er an Olympia in Tokio auf Rang 4.