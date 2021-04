Schwimmen: Mityukov stellt Schweizer Rekord auf

Roman Mityukov hat in Uster bei der Schweizer Meisterschaft im Vorlauf eine neue Schweizer Bestmarke über 100 m Rücken erreicht. Der 20-jährige Genfer absolvierte die Strecke in 54,06 Sekunden. Damit verbesserte er seinen eigenen Rekord vom 54,22 Sekunden, den er am 5. Februar 2021 in Nizza aufgestellt hatte. Mityukov hatte bereits im Januar die Olympia-Limite über 200 m Rücken geschafft.

Beachvolleyball: Heidrich hatte Corona

Die Schweizer Beachvolleyballerin Joana Heidrich hat sich gemäss eigenen Angaben mit dem Coronavirus angesteckt. Wie die Zürcherin auf ihren Social-Media-Kanälen schrieb, gehe es ihr mittlerweile wieder besser. Die Europameisterinnen Heidrich und Anouk Vergé-Dépré verpassen aber das zweite Turnier der diesjährigen World Tour nächste Woche in Cancun. In Mexiko finden vom 16. April bis 2. Mai gleich drei Events der höchsten Kategorie in Folge statt. Ab dem zweiten Turnier wollen Heidrich/Vergé-Dépré wieder ins Geschehen eingreifen.

Schiessen: Olympiasiegerin Igaly gestorben

Die Olympiasiegerin Diana Igaly ist im Alter von 56 Jahren an den Folgen einer Coronavirus-Erkrankung gestorben. Die Ungarin war aufgrund von Komplikationen am Dienstag in ein Spital in Budapest eingeliefert worden. Igaly hat bei den Spielen 2004 in Athen die Goldmedaille im Skeet gewonnen.