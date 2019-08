Mountainbike: Forster darf zur WM

Lars Forster, der Europameister von 2018, hat sich im Schweizer Cross-Country-Team der Männer den achten und letzten Startplatz für die WM Ende Monat in Mont-Sainte-Anne (Ka) gesichert. Der 26-jährige St. Galler setzte sich in der internen Ausmarchung gegen Lukas Flückiger und Fabian Giger durch. Nationaltrainer Bruno Diethelm begründete den Entscheid mit den erzielten Rundenzeiten am Weltcup vom Wochenende in Lenzerheide.

Rad: Pozzovivo im Training angefahren

Der Italiener Domenico Pozzovivo ist während einer Trainingsfahrt in Kalabrien von einem Auto angefahren worden. Der 36-Jährige vom Team Bahrain-Merida zog sich Frakturen an einem Arm und an einem Bein zu und wurde ins Spital eingeliefert. Sein Zustand ist nach Auskunft der Ärzte stabil, eine Operation ist aber unumgänglich. Pozzovivo muss seine Vuelta-Teilnahme absagen.