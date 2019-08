Legende: Sucht eine neue Herausforderung Tom Dumoulin. imago images

Dumoulin 2020 nicht mehr bei Sunweb

Der Niederländer Tom Dumoulin und das Team Sunweb gehen nach 8 gemeinsamen Jahren ab Ende Saison getrennte Wege. Der Sieger des Giro d'Italia 2017 und Zweite der Tour de France 2018 erlebte eine Saison zum Vergessen, nachdem er im Mai im Giro gestürzt war und sich am Knie verletzt hatte. Dumoulin bat seinen langjährigen Arbeitgeber um die Freigabe und wird in der kommenden Saison für das niederländische Team Jumbo-Visma starten.

Woods verpasst Tour Championship

Tiger Woods hat beim FedExCup die Qualifikation für die abschliessende Tour Championship verpasst. Der Masters-Champion, der das Saisonfinale in Atlanta im vergangenen Jahr noch gewonnen hatte, schloss das 2. Turnier der FedExCup-Playoffs im Medniah Country Club nur auf dem geteilten 37. Rang ab. In der massgeblichen FedExCup-Wertung kam Woods nicht über Platz 42 hinaus. Damit schaffte es Woods nicht in die Top 30, die am Wochenende um eine Siegprämie von 15 Millionen Dollar spielen werden.