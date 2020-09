Neue Saison in der NBA startet wohl erst 2021

Legende: Geht von einem Saisonstart im 2021 aus NBA-Boss Adam Silver. imago images

NBA-Saisonstart erst 2021

In der Debatte über den Auftakt zur neuen Saison hat sich NBA-Boss Adam Silver für einen Start erst im Januar ausgesprochen. «Unser Ziel ist eine normale Saison mit 82 Spielen, Play-offs und Spielen vor Publikum. Ich glaube immer mehr, dass es dafür im Januar besser wäre», sagte Silver beim TV-Sender CNN. Ein Start im Januar dürfte allerdings neue Probleme mit sich bringen. Denn die Spielzeit würde bis in den September laufen und dadurch mit dem Olympia-Turnier bei den Sommerspielen im August 2021 in Tokio kollidieren, wo viele ausländische NBA-Stars für ihre Heimatstaaten spielen möchten.

Jordan gründet Nascar-Team

Basketball-Legende Michael Jordan (6 NBA-Titel mit den Chicago Bulls) gründet zusammen mit Rennfahrer Denny Hamlin ein eigenes und noch zu benennendes Team in der Tourenwagen-Serie Nascar. Das neue Team hat den aktuell einzigen schwarzen Nascar-Fahrer Darrell «Bubba» Wallace für das Cockpit ausgewählt. Der 39-jährige Pilot, der bereits 3 Mal das berühmte Daytona 500 gewonnen hat, ist einer der Favoriten auf den Gewinn der laufenden Meisterschaft. Der 57-jährige Jordan besitzt bereits das NBA-Team Charlotte Hornets.