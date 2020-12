Legende: Hat einen neuen Betreuer an seiner Seite Julien Wanders. imago images/Archiv

Leichtathletik: Canova neuer Trainer von Wanders

Julien Wanders wird am Sonntag beim Halbmarathon in Valencia erstmals von seinem neuen Trainer Renato Canova begleitet. Der 75-jährige Italiener lebt wie der 24-jährige Genfer mehrheitlich in Kenia. Marco Jäger, Wanders' langjähriger Mentor und Förderer, wollte von sich aus kürzertreten. Der gebürtige Ostschweizer hatte Wanders seit dessen 14. Lebensjahr betreut und an die europäische Spitze geführt. Der Strassenläufer Wanders wird im kommenden Jahr an den Olympischen Spiele in Tokio auf der Bahn starten, danach richtet er sein Augenmerk auf das Marathondebüt.

Olympia: Bach ohne Gegenkandidat

Die Wiederwahl von Thomas Bach als Präsident des IOC ist nur eine Formsache. Der 66-jährige Deutsche ist der einzige Kandidat für die Präsidentschaftswahl anlässlich der nächsten IOC-Session in Athen (10. bis 12. März 2021). Bach wird seine zweite Amtszeit, die 2025 endet, nach den Olympischen Spielen in Tokio (23. Juli bis 8. August 2021) antreten. Er ist seit 2013 im Amt. Die erste Amtszeit dauert jeweils 8 Jahre.