Legende: Muss passen Armon Orlik. Keystone

Schwingen: Orlik auch nicht am Kilchberger

Nach Christian Stucki und Pirmin Reichmuth wird am Kilchberger Schwinget vom Samstag mit Armon Orlik ein weiterer verletzter Spitzenschwinger fehlen. Das bestätigte der Bündner auf seiner Homepage. Der 26-jährige Maienfelder, Schlussgang-Teilnehmer am Eidgenössischen Fest 2016 in Estavayer und 17-facher Gewinner von Kranzfesten, muss wegen anhaltender Rückenprobleme für den Höhepunkt der Saison 2021 passen. Orlik hatte sich aus dem gleichen Grund auch schon vom Nordostschweizer Teilverbandsfest vom 12. September in Mels abmelden müssen.

Handball: Kadetten gewinnen Hinspiel

Die Kadetten Schaffhausen haben das Hinspiel der 2. Qualifikationsrunde der European League zuhause gegen die spanische Mannschaft aus Granollers 36:33 gewonnen. Das Rückspiel in Katalonien findet nächsten Dienstag statt. Um in die Gruppenphase des früheren EHF-Cups zu gelangen, müssen sich die Kadetten gegen die Spanier und danach gegen einen weiteren Gegner in der Qualifikation durchsetzen.