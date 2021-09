Legende: Sichert sich die Olympia-Teilnahme Alexia Paganini (Archiv-Bild). Keystone

Eiskunstlauf: Paganini qualifiziert sich für Peking

Alexia Paganini sicherte der Schweiz einen Quotenplatz für die Olympischen Spiele 2022 in Peking. Die 19-Jährige Eiskunstläuferin klassierte sich an der Nebelhorn Trophy in Oberstdorf, an der die letzten sechs Olympia-Quotenplätze bei den Frauen geholt werden konnten, mit 180,48 Punkten im 4. Rang. Paganini zeigte die fünftbeste Kür und büsste gegenüber dem Kurzprogramm noch zwei Positionen ein. Die Amerikanerin Alysa Liu wurde ihrer Favoritenrolle gerecht und feierte mit 207,40 Punkten einen überlegenen Sieg.

Judo: Lengweiler erstmals auf dem Podest

Die Schweizer Judoka Alina Lengweiler hat am Grand-Prix-Turnier in Zagreb erstmals auf World-Tour-Stufe den Sprung aufs Podest geschafft. Die 25-jährige Baselbieterin klassierte sich in der Kategorie bis 70 kg auf dem 3. Rang. Nach einem Freilos und einem Sieg musste sich Lengweiler zum Abschluss der Pool-Phase zwar der späteren Siegerin Anka Pogacnik aus Slowenien geschlagen geben. Doch mit zwei gewonnenen Kämpfen machte sie über die Repechage die Schweizer Erfolgsmeldung in der kroatischen Hauptstadt perfekt.