Leichtathletik: Auch Peking-Marathon verschoben

Der Marathon von Peking vom kommenden Sonntag wurde auf unbestimmte Zeit verschoben. Zuvor war wegen der Null-Toleranz-Politik in China gegenüber der Corona-Pandemie bereits der Marathon in der Millionenstadt Wuhan, in der das Virus Ende 2019 erstmals nachgewiesen wurde, abgesagt worden. In Peking sollen in rund 100 Tagen die Olympischen Winterspiele eröffnet werden. Am Montag meldete der bevölkerungsreichste Staat der Welt 39 neue Corona-Fälle.

Basketball: Sneakers von Michael Jordan für fast 1,5 Millionen Dollar verkauft

Ein Paar gebrauchte Turnschuhe von Michael Jordan haben bei einer Auktion einen Rekordpreis erzielt. Die «Nike Air Ships» aus dem Jahr 1984, welche die Basketball-Legende während seiner ersten Saison bei den Chicago Bulls getragen hatte, wurden für fast 1,5 Millionen Dollar versteigert, wie das Auktionshaus Sotheby's bekannt gab. Den bisherigen Rekordpreis für ein Paar Turnschuhe erzielte Sotheby's in New York im letztes Jahr, als ein Paar Schuhe von Jordan für 615'000 Dollar verkauft wurden.