Legende: Im Pech Michael Wiget. Keystone

Schwingen: Saisonende und Operation für Wiget

Für Michael Wiget ist die Schwing-Saison vorzeitig zu Ende. Der Berner Mittelländer zog sich am letzten Sonntag beim Bergkranzfest am Schwarzsee eine Oberschenkelverletzung zu und muss sich operieren lassen. Damit verpasst Wiget, der in diesem Jahr auf der Schwägalp im Schlussgang gestanden hatte, den Kilchberger-Schwinget am 25. September.