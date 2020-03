Legende: Grosser Jubel im Ziel Lonah Salpeter lief die sechstschnellste Zeit überhaupt. Keystone

Leichtathletik: Top-Zeiten am Tokio-Marathon

Die Israelin Lonah Salpeter und der Äthiopier Birhanu Legese gewannen den Marathon von Tokio. Salpeter triumphierte in der Weltklassezeit von 2:17:45 Stunden. Die aus Kenia stammende und für Israel startende Läuferin wurde am Sonntag damit zur sechstschnellsten Frau überhaupt auf der klassischen Distanz. Die 31-Jährige gewann mit Streckenrekord und stellte eine Jahresweltbestzeit auf. Der Äthiopier Birhanu Legese wiederholte seinen Vorjahressieg auf der 42,195-Kilometer-Distanz. Er gewann ebenfalls in Jahresweltbestzeit von 2:04:15 Stunden. Am Start in der Olympia-Stadt waren diesmal nur Elite-Läufer. Mitte Februar hatten die Organisatoren entschieden, dass die rund 38'000 gemeldeten Hobby-Läufer wegen des Coronavirus nicht antreten dürfen.

Motorrad: Krummenacher stürzt bei Saisonauftakt

Randy Krummenacher ist der Saisonstart in die Supersport-WM misslungen. Der Titelverteidiger stürzte im australischen Phillip Island in der 1. Kurve, nachdem er beim Start einige Plätze verloren hatte. Krummenacher, der seit diesem Jahr eine MV Agusta fährt, war von der 2. Position ins Rennen gestartet.