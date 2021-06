Legende: Nina Christen Die Nidwaldnerin kann optimistisch den Saison-Höhepunkt ins Visier nehmen. Keystone (Archiv)

Schiessen: Christen steht auf dem Weltcup-Podest

Nina Christen scheint für die Olympischen Spiele in Tokio gerüstet zu sein. Die 27-jährige Nidwaldnerin belegte am Weltcup im kroatischen Osijek im Final Gewehr 50 m Dreistellung den 3. Platz. Es ist für Christen der 2. Podestplatz im Weltcup in dieser Saison nach dem 2. Rang Ende März in Neu-Delhi.