Legende: Wird nicht in Tokio dabei sein Marielle Giroud (Archiv). imago images

Basketball: Schweizerinnen im Viertelfinal out

Die Schweizer Basketballerinnen werden in Tokio nicht in der 3x3-Konkurrenz antreten können. Marielle Giroud, Nancy Fora, Sarah Kershaw und Evita Herminjard scheiterten beim Olympia-Quali-Turnier in Graz im Viertelfinal mit 13:20 an Japan. Für einen Platz im Olympia-Feld wäre ein Platz unter den ersten 3 gefordert gewesen.

BMX: Butti in Bogota Zweiter

Die Schweizer BMX-Fahrer trumpfen in der Olympia-Saison weiter gross auf. Mit Cédric Butti schaffte es auch im 3. Weltcuprennen ein Athlet von Swiss Cycling aufs Podest. Der 22-jährige Thurgauer wurde in Bogota (COL) hinter dem zweifachen Weltmeister Joris Daudet aus Frankreich Zweiter. Butti schaffte damit erstmals im Weltcup den Sprung in die Top 3. Weltcupleader Simon Marquart hatte beim Saisonauftakt Anfang Mai in Verona als 1. Schweizer überhaupt einen Weltcupsieg realisiert. Am Tag nach dem historischen Triumph feierten David Graf und Marquart sogar einen Schweizer Doppelsieg.