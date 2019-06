Legende: Ohne Chance geblieben Symbolbild der Schweizerinnen. Keystone/Archiv

Fechten: Schweizerinnen verpassen Exploit

Die Schweizer Degen-Spezialistinnen scheiterten an den Fecht-Europameisterschaften in Düsseldorf bereits im ersten Gefecht in den Achtelfinals. Das Schweizer Team mit der Einzel-EM-Elften Noemi Moeschlin, Pauline Brunner, Manon Emmenegger sowie der Vorjahres-WM-Dritten Laura Stähli unterlag Ungarn mit 38:45. Am Ende wurden die Schweizerinnen Elfte.

Judo: Kocher unterliegt der Olympiasiegerin

Im Judo-Wettkampf der Frauen bei den Europa-Spielen in Minsk verpasste Fabienne Kocher in der Kategorie bis 52 kg den Exploit. Die 26-jährige Judoka scheiterte in der 2. Runde an Olympiasiegerin Kelmendi erst im Golden Score (Verlängerung).

Rad: Reusser auf Rang 18

Im Strassenrennen in Minsk klassierte sich die Bernerin Marlen Reusser mit 11 Sekunden Rückstand auf Siegerin Lorena Wiebes (Ho) auf Platz 18. Andrea Waldis wurde 22.