Legende: Pünktlich vor der EM in Form Madlaina Matter und ihre Teamkolleginnen. Keystone

Volleyball: Schweizerinnen schlagen Spanien

Die Schweizer Volleyballerinnen beschlossen ihre EM-Vorbereitung mit einem Sieg. Einen Tag nach dem deutlichen 3:0-Erfolg bezwang die Equipe von Trainerin Saskia van Hintum EM-Teilnehmer Spanien in Schönenwerd erneut, diesmal mit 3:2 (19:25, 25:21, 25:16, 24:26, 15:13). Nach der gelungenen Hauptprobe reisen die Schweizerinnen am kommenden Montag zuversichtlich nach Kroatien, wo sie in der Küstenstadt Zadar ihre Vorrundenspiele bestreiten werden. Sie treten in der Gruppe C als klare Aussenseiterinnen gegen Kroatien, Ungarn, Belarus, die Slowakei und Italien an.

00:52 Video Archiv: Schweizer Volleyballerinnen lösen das EM-Ticket Aus Sport-Clip vom 14.05.2021. abspielen

Rad: Frankiny muss in Polen aufgeben

Pech für den Schweizer Radprofi Kilian Frankiny: Der 27-jährige Oberwalliser stürzt in der 1. Etappe der Polen-Rundfahrt in der Schlussphase und muss das Rennen bereits aufgeben. Der Fahrer des südafrikanischen Qhubeka-Teams hatte sich vor allem in den Bergen einiges ausgerechnet. Über die Art der Verletzungen war zunächst nichts bekannt. Gewonnen wurde der Auftakt der zur World Tour gehörenden Rundfahrt über 216 km von Lublin nach Chelm in einem Massensprint vom Deutschen Phil Bauhaus.