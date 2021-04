Legende: Kampflos an der WM Die Schweizer Unihockeyanerinnen mit Trainer Rolf Kern. Keystone (Archiv)

Unihockey: Nati muss nicht in die WM-Quali

Die Schweizer Frauen-Nati steht kampflos im Hauptfeld der Unihockey-WM, die Ende November 2021 in Uppsala (SWE) über die Bühne geht. Aufgrund der Coronavirus-Pandemie musste der Weltverband IFF sämtliche Qualifikationsturniere für die Titelkämpfe absagen, weshalb die Teilnehmer anhand der Weltrangliste selektioniert wurden. Die Schweiz erhält als Nummer 2 eines der 16 WM-Tickets. Das Nationalteam hätte ursprünglich Ende Mai gegen Italien, Polen, Deutschland, Ungarn und Frankreich um die WM-Tickets gespielt.

Leichtathletik: Abraham sagt kurzfristig Marathon in Enschede ab

Tadesse Abraham verzichtet auf einen Start am Sonntag beim Marathon im niederländischen Enschede. Der Schweizer Rekordhalter zog sich im Training eine leichte Zerrung an den Adduktoren zu. Auf Anraten der Ärzte lässt er den Wettkampf aus, um den Aufbau für die Olympischen Spiele in Tokio nicht zu gefährden. Die Limite für den Saisonhöhepunkt hatte der gebürtige Eritreer bereits im April 2019 in Wien mit einem Lauf in 2:07:24 Stunden erfüllt. Ein halbes Jahr später in Doha wurde Abraham bei seinem bislang letzten Rennen über die 42,195 km WM-9.