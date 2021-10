Legende: Segelt künftig auf der «Hugo Boss 7» Alan Roura. Keystone

Segeln: Roura erwirbt neues Boot

Alan Roura erhält die Möglichkeit, bei der nächsten Vendée Globe ab November 2024 ganz vorne mitzufahren. Der gebürtige Genfer erwarb dank eines Mäzens ein fliegendes Einrumpf-Boot der neusten Generation. Roura segelt künftig mit der «Hugo Boss 7» von Alex Thomson. Der Brite führte vergangenen Winter die prestigeträchtigste Weltumseglung zwischenzeitlich an, ehe ihn strukturelle Schäden am Bug zur Aufgabe zwangen. Roura hat bereits an zwei Vendée-Globe-Rennen teilgenommen.

01:08 Video Archiv: Roura kommt bei Vendée Globe ins Ziel Aus Sport-Clip vom 12.02.2021. abspielen

Volleyball: Neuchâtel UC chancenlos

Die letzte Hürde auf dem Weg in die Champions League erweist sich für die Volleyballerinnen von Neuchâtel UC als die erwartet harte Knacknuss. Im Hinspiel der 3. und letzten Qualifikationsrunde musste sich der Schweizer Meister zuhause gegen Dnipro aus der Ukraine 0:3 (19:25, 14:25, 20:25) geschlagen geben. Damit benötigen die Neuenburgerinnen im Rückspiel am Donnerstag der nächsten Woche in Saporoschje einen 3:1- oder 3:0-Sieg, um sich via einem anschliessenden Entscheidungssatz (Golden Set) doch noch für die Gruppenphase des höchsten Europacup-Wettbewerbs zu qualifizieren. Scheitert NUC am ukrainischen Meister, geht die Europacup-Saison für den NLA-Leader eine Stufe tiefer im CEV-Cup weiter.

Baseball: Auftaktsieg für Atlanta

Die Atlanta Braves haben die erste Partie der World Series für sich entschieden. Der Sieger der National League setzte sich zum Auftakt der Finalserie der MLB auswärts gegen die Houston Astros mit 6:2 durch. Bereits nach drei Innings lagen die Gäste mit 5:0 in Front, wobei Jorge Soler als erst 5. Spieler der Geschichte gleich bei seinem ersten Auftritt auf der Platte im ersten Inning einen Homerun erzielte. Die Braves gewannen bislang drei Mal die World Series, zuletzt 1995, die Astros einmal 2017. Die 2. Partie der Best-of-7-Serie findet in der Nacht auf Donnerstag erneut in Houston statt.