Legende: Muss eine Sperre absitzen Nadja Peter Steiner, hier auf Celeste 26. imago images

Reiten: Schweizerin 2 Jahre gesperrt

Springreiterin Nadja Peter Steiner wurde vom Reitsport-Weltverband FEI wegen Dopings für 2 Jahre gesperrt. Der Fall betrifft ihr Pferd Saura de Fondcombe und geht zurück auf Oktober 2017. Aufgrund einer provisorischen Sanktion hat die 36-jährige Nadja Peter Steiner 9 Monate der Sperre bereits verbüsst. Seit Sommer 2018 hatte sie wieder an Turnieren teilgenommen. Das Vergehen betraf eine verbotene Substanz eines Schmerzmittels, «das ausschliesslich in der Humanmedizin eingesetzt wird und für Pferde nicht zugelassen ist», wie der Schweizerische Verband für Pferdesport in seiner Mitteilung schreibt.