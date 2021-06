Legende: Zeigte einen starken Wettkampf Giulia Steingruber. SRF

Kunstturnen: Nationale Mehrkampf-Titel an Steingruber und Yusof

An den Schweizer Meisterschaften im bernischen Kirchberg haben sich Giulia Steingruber und Eddy Yusof die Titel im Mehrkampf gesichert. Die St. Gallerin entschied den Wettkampf mit 53,850 Punkten hoch überlegen vor Lou Steffen (47,850) und Lilli Habisreutinger (47,800) für sich. Für Steingruber waren es die Meistertitel 34 bis 37. Wesentlich spannender verlief der Wettkampf der Männer. Am Ende setzte sich Yusof mit 82,665 Punkten vor Benjamin Gischard (81,649) und Taha Serhani (81,031) durch. Für Yusof war es der dritte Titel im Mehrkampf nach 2014 und 2017.

Schwimmen: Schweizer Rekord von Mamié

Lisa Mamié präsentierte sich bei ihrer Olympia-Hauptprobe in Rom in guter Verfassung. Am Settecolli-Meeting in Rom verbesserte sie ihren eigenen, vor 7 Monaten aufgestellten Schweizer Rekord über 50 m Brust um 3 Hundertstel auf 31,17 Sekunden. Diese Zeit reichte im starken Feld zu Platz 6.