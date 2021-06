Legende: Verliert die Weltranglisten-Führung Steve Guerdat. Freshfocus

Reiten: Guerdat nicht mehr auf dem Thron

Steve Guerdat hat die Führung in der Weltrangliste der Springreiter abgeben müssen. Der gebürtige Jurassier wurde durch den Deutschen Daniel Deusser abgelöst. Der 39-Jährige war bereits 2015 und 2017 Weltranglisten-Erster. Guerdat und Martin Fuchs belegen nun die Plätze 2 und 3. Der Olympiasieger von London 2012 hatte im November 2012 erstmals die Weltrangliste angeführt. Im Januar 2020 wurde er für einen Monat durch Fuchs abgelöst – dieser schaffte als 5. Schweizer nach Willi Melliger, Markus Fuchs, Pius Schwizer und Guerdat den Sprung ganz nach oben.

Reiten: Premiere für Baumann

Elian Baumann wird für seinen 6. Platz auf Campari am GP des CSIO St. Gallen belohnt. Erstmals figuriert der 33-jährige Solothurner im Aufgebot der Schweizer Equipe an einem Fünfsterne-Turnier. Zusammen mit Guerdat, Fuchs und Beat Mändli vertritt er die Schweiz im Team-Wettkampf am CSIO La Baule (FRA) am kommenden Wochenende.

Rad: WM-Silber im BMX für Ducarroz

Die Schweizer BMX-Fahrerin Nikita Ducarroz gewann an der Freestyle-WM in Montpellier in der neuen olympischen Disziplin Park die Silbermedaille. Die 24-Jährige musste bei der Olympia-Hauptprobe nur der Amerikanerin Hannah Roberts den Vortritt lassen. Ducarroz stürzte im 2. Durchgang bei einem Trick, trotzdem reichte es der amerikanisch-schweizerischen Doppelbürgerin zu Platz 2. Die in Nizza geborene Ducarroz, die in den USA und in Genf lebt, gilt seit Jahren als Hoffnung von Swiss Cycling für die Sommerspiele in Tokio. Offiziell selektioniert ist sie noch nicht, den Quotenplatz hat sie der Schweiz aber gesichert.