Superfinals im Unihockey in Winterthur

Legende: Neuer Finalort Im April wird in Winterthur und nicht in Kloten um den Titel gespielt. Keystone

Die beiden Superfinals in der NLA finden in Winterthur statt. Jener der Frauen ist für den 10. April geplant, jener der Männer ist noch nicht terminiert. Ursprünglich hätte die Meisterschaftsentscheidung vor rund 8000 Zuschauern in Kloten stattfinden sollen. Angesichts der Beschränkungen wegen der Corona-Pandemie ist der Verband nach Winterthur ausgewichen. Dort finden auch jene Playoff-Partien statt, die ab dem 6. März wöchentlich bei SRF zu sehen sein werden.