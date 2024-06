Per E-Mail teilen

Legende: (Fast) alleine auf weiter Flur Nicole Reist. Martin Kuhn

Ultracycling: Rekordversuch von Reist endet nach Sturz

Für Nicole Reist hat das Race Across America bitter geendet. Die Schweizer Ultracyclerin stürzte am Samstag rund 70 Kilometer vor dem Ziel des weltweit längsten Extrem-Radrennens über 5000 km und blieb für kurze Zeit bewusstlos liegen. Kurz danach war sie zwar wieder ansprechbar, wurde für nähere Abklärungen aber ins Spital gebracht und fuhr das Rennen damit nicht zu Ende. Die Zürcherin und dreifache Siegerin des Rennens von der amerikanischen West- an die Ostküste hatte den 1995 aufgestellten Frauen-Speedrekord der Einheimischen Seana Hogan (9 Tage, 4 Stunden, 2 Minuten) angepeilt.

American Football: Broncos unterliegen im Endspiel Wien

Die Calanda Broncos haben das Endspiel in der «Central European Football League» gegen die Danube Dragons Vienna deutlich 14:27 verloren. Nach einer ausgeglichenen Halbzeit, die 14:14 geendet hatte, konnten die Bündner vor heimischem Publikum nach der Pause offensiv nicht mehr mit den Gegnern aus Österreich mithalten. Die Dragons skorten 13 unbeantwortete Punkte und feierten letztlich souverän den Titel.