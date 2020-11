Legende: Findet 2021 nicht in der Schweiz statt Der Champions Cup. Freshfocus

Unihockey: Winterthur lässt den Champions Cup aus

Der Champions Cup im Unihockey, der am 9. und 10. Januar in Winterthur hätte stattfinden soll, kann aufgrund der Corona-Pandemie nicht durchgeführt werden. Dies gab Swiss Unihockey in Absprache mit dem internationalen Verband am Freitag bekannt. Die Unsicherheit und Risiken bezüglich der Gesundheit aller Beteiligten sowie den Finanzen sei zu gross. Der Champions Cup ist ein Turnier mit den besten europäischen Klubteams, das vom internationalen Unihockeyverband organisiert wird.

Leichtathletik: Pusterla zieht einen Schlussstrich

Die Weitspringerin Irene Pusterla schliesst im Alter von 32 Jahren mit dem Spitzensport ab. Vor mittlerweile bereits einem Jahrzehnt stand die Tessinerin in ihrem Leistungszenit: 2010 tilgte sie zunächst völlig unerwartet mit 6,76 m den damals 39 Jahre alten Schweizer Rekord der legendären Meta Antenen. In der Folgesaison hob sie die nationale Bestmarke in zwei Schritten auf 6,81 und 6,84 m an. An Schweizer Meisterschaften gewann Pusterla nicht weniger als 14 Goldmedaillen – letztmals an der diesjährigen Hallen-SM in St. Gallen.