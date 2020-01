Legende: Setzte früh in der Saison ein Ausrufezeichen Julien Wanders. imago images

Leichtathletik: Starker Wanders in Valencia

Julien Wanders ist mit einem Ausrufezeichen in die Olympiasaison gestartet. Der 23-jährige Genfer verbesserte beim 10-km-Strassenlauf in Valencia seinen eigenen Europarekord. In 27:13 Minuten war er 12 Sekunden schneller als 2018 im französischen Houilles und wurde Dritter. Es ist bereits das dritte Mal, dass Wanders die im Oktober 2018 vom vierfachen Olympiasieger Mo Farah übernommene kontinentale Bestmarke über 10 km verbesserte. Zudem ist Wanders auch europäischer Rekordhalter über die Halbmarathon-Distanz.

Der Sieg in Spanien ging an den Kenianer Rhonex Kipruto, der in 26:24 Minuten gar einen neuen Weltrekord aufstellte.