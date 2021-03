Legende: Müssen sich weiter gedulden Die Springreiter wie Steve Guerdat sind aktuell zum Nichtstun verdammt. Keystone

Reiten: Weltcup-Final abgesagt

Nicht das Coronavirus, sondern das für Pferde gefährliche Herpesvirus EHV-1 sorgt für die Absage des Weltcup-Finals in Göteborg. Der Weltverband FEI verlängerte in Europa das Verbot von Pferdesportveranstaltungen um zwei Wochen bis zum 11. April. Somit fällt der Weltcup-Final der Spring- und Dressurreiter in Göteborg vom 31. März bis 5. April bereits zum zweiten Mal in Folge aus. Vor Jahresfrist musste Las Vegas coronabedingt abgesagt werden.

IOC: Bachs Reformprogramm angenommen

Das Internationale Olympische Komitee hat einstimmig den von Präsident Thomas Bach forcierten neuen Reformplan verabschiedet. Mit der Agenda 2020+5 soll die olympische Bewegung fit für die Zukunft gemacht werden, wie Bach am letzten Tag der 137. IOC-Session bekräftigte. Durch 15 Richtlinien will das IOC die Digitalisierung vorantreiben, die Jugend besser ansprechen und E-Sports einbinden, den Kampf gegen Doping sowie die Rechte und Pflichten von Athleten stärken. Zudem sollen Olympische Spiele nachhaltiger werden und in ihrer Bedeutung weiter wachsen.