Legende: In Form Zoe Claessens. imago images/Aaron Gillions/Archiv

BMX: Erfolg für Claessens

Die Schweizer BMX-Fahrerin Zoe Claessens hat das dritte Rennen des Racing-Weltcups in Brisbane gewonnen. Die 22-jährige Waadtländerin setzte sich im Final vor der Australierin Saya Sakakibara und der Niederländerin Manon Veenstra durch. Claessens hatte bereits vor zwei Jahren zwei Weltcuprennen gewonnen, als sie im Gesamtweltcup und auch an der WM Zweite wurde. Bei den Männern schaffte es kein Schweizer in den Final. Gil Brunner scheiterte im Halbfinal und belegte den 14. Platz.