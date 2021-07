Legende: Muss pausieren Joel Wicki. Freshfocus/Archiv

Schwingen: Dreiwöchige Pause für Wicki

Der Entlebucher Spitzenschwinger Joel Wicki, am vorletzten Wochenende Sieger des Stoos-Schwingets, zog sich im 1. Gang des Innerschweizer Fests in Ibach eine Sehnenverletzung im rechten Ellbogen zu. Wicki muss 3 Wochen mit Training und Wettkämpfen aussetzen. MRI-Untersuchungen in Luzern zeigten, dass keine Sehnen gerissen sind, aber dass ein Anriss im Ellbogenbereich vorliegt. In den folgenden Wochen soll die Verletzung ausheilen können. In dieser Zeit stehen unter anderem die Bergkranzfeste Rigi (11. Juli) und Brünig (25. Juli) im Programm.