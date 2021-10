Legende: In Topform Maria Ugolkova. Keystone/Archiv

Schwimmen: Ugolkova auch in Kasan top

Wie schon Anfang Oktober in Berlin und Budapest schwamm Maria Ugolkova auch am Kurzbahn-Weltcup im russischen Kasan mit Landesrekord zum Sieg. Die 32-Jährige vom SC Uster-Wallisellen schlug über 100 m Lagen in 58,47 Sekunden an. Damit unterbot sie ihren erst drei Wochen alten Schweizer Rekord um weitere 34 Hundertstel. Ugolkova verbesserte in den vergangenen fünf Wochen gleich acht nationale Bestmarken. Ein Weltrekord gelang Kyle Chalmers. Der Australier blieb über 100 m Crawl mit 44,84 Sekunden um ein Zehntel unter der 13 Jahre alten Bestmarke des Franzosen Amaury Leveaux.