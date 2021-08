Legende: Bronze gewonnen Die Schweizerinnen setzen sich gegen Chile mit 3:0 durch. Fabio Baranzini / Swiss Faustball

Faustball: Schweizerinnen holen Bronze

Die Jagd nach Edelmetall ist für die Schweizer Faustballerinnen an der WM in Österreich erfolgreich zu Ende gegangen. Nach dem verlorenen Halbfinal gegen die Gastgeber am Samstagabend konnte sich das Team der Nationaltrainer Anton Lässer und Benjamin Marti-Suter am Sonntag im Bronzespiel gegen Chile rehabilitieren. Dank eines 3:0-Siegs reisen die Schweizerinnen mit Edelmetall nach Hause. «Wir haben eine tolle Leistung gebracht und sind stolz auf unser Resultat», so Akteurin Natalie Berchtold. Im Final bezwang Deutschland die Österreicherinnen 3:0.