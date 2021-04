Legende: Wirbelt bald wieder in der Schweiz Jan Zaugg (l.). Keystone

Köniz' Unihockeyaner können wieder auf Zaugg zählen

Der Schweizer Internationale Jan Zaugg kehrt nach zwei Saisons in Schweden zurück zu seinem Stammverein Köniz. Der 23-Jährige war in den beiden Jahren bei Mullsjö jeweils der beste Torschütze seines Teams. In seiner Premierensaison avancierte Zaugg umgehend zum Rookie des Jahres. 2018 hatte er Köniz mit 2 Toren im Superfinal gegen Wiler-Ersigen zum Meistertitel geschossen.

Reiten: Auch Dressur in Basel

Die Organisatoren des CSI Basel stocken das Programm des Springturniers ab dem nächsten Jahr auf. Neu werden auch Dressur-Wettkämpfe Teil des Fünfsterne-Weltcupturniers sein. Die nächste Ausgabe des Reitturniers in Basel geht vom 12. bis 16. Januar 2022 über die Bühne.