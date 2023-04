Legende: Gewann an der Seite von Cory Thiesse WM-Gold im Mixed Korey Dropkin (Archiv). Imago/Zuma Press

Curling: WM-Titel im Mixed geht an die USA

Mit einem klaren 8:2-Finalerfolg gegen Japan haben sich die USA erstmals WM-Gold im Mixed-Curling gesichert. Cory Thiesse und Korey Dropkin stahlen in den ersten beiden Ends total 3 Steine und lagen nach 5 Ends komfortabel mit 6:1 in Führung. Nach dem 7. End gab Japan, das erstmals WM-Edelmetall im Mixed gewann, auf. «Ich bin sprachlos. Wir hatten eine unglaubliche Woche», freute sich Thiesse nach dem Coup. Die Bronzemedaille in Südkorea sicherte sich das norwegische Duo. Das Schweizer Gespann mit Briar Schwaller-Hürlimann und Yannick Schwaller hatte trotz einer Bilanz von 7:2 Siegen – der gleichen Ausbeute wie der spätere Weltmeister USA – die Finalspiele knapp verpasst.