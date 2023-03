Legende: Wurde 69 Jahre alt Rolf Brack. Keystone/GEORGIOS KEFALAS

Handball: Rolf Brack gestorben

Der ehemalige Schweizer Handball-Nationaltrainer Rolf Brack ist in der Nacht auf Dienstag im Alter von 69 Jahren überraschend verstorben. Er habe sich vor seinem Tod einer urologischen Operation unterzogen. Der Deutsche übte das Amt als Schweizer Nati-Trainer von Dezember 2013 bis Frühling 2016 aus, ehe er nach zehn Siegen in 37 Partien durch den jetzigen Nationaltrainer Michael Suter ersetzt wurde. Mit Pfullingen und Balingen-Weilstetten stieg Brack in die erste Bundesliga auf.