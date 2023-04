Legende: Glückwünsche nach dem Spiel Die Freiburgerinnen freuen sich über den erneut deutlichen Erfolg gegen Nyon. SRF

Basketball: Elfic Fribourg legt im Playoff-Final nach

Elfic Fribourg ist seiner Favoritenrolle im Playoff-Final der NLA-Basketballerinnen auch in Spiel 2 gerecht geworden. Beim 83:64 gegen Nyon Basket tat sich Juliunn Redmond mit 42 erzielten Punkten hervor. Dank des Erfolgs vor heimischem Publikum können die Freiburgerinnen sich den 7. Meistertitel der Klubgeschichte bereits am Samstag sichern. Um 15:00 Uhr (zu sehen im SRF-Livestream) treten sie in der Best-of-5-Serie erstmals auswärts an.

American Football: Hamlin erhält grünes Licht

Gut dreieinhalb Monate nach seinem Herzstillstand hat Footballprofi Damar Hamlin grünes Licht für jegliche Trainingsaktivitäten erhalten. Der Safety von den Buffalo Bills muss ab sofort nicht mehr kürzertreten und kann in der Vorbereitung auf die neue Saison an allen Sessions des Teams teilnehmen. «Er war bei drei weiteren Spezialisten und alle waren sich einig. Er darf wieder alles machen, wie jeder andere, der aus einer Verletzung kommt», sagte Brandon Beane, General Manager der Bills. Hamlin war am 2. Januar im NFL-Spiel der Bills bei den Cincinnati Bengals nach einem Hit zusammengebrochen und musste wiederbelebt werden.