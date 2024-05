Legende: Schnell unterwegs Gelindo Chiarello. imago images/Steinsiek.ch

Kanu: Chiarello in Ljublijana EM-Dritter

Gelindo Chiarello hat als Dritter im Kajak in Ljubljana seine erste EM-Medaille im Slalom geholt. Der 26-jährige Berner qualifizierte sich als Vierter des Vorlaufs für den Final. In diesem gelang ihm eine fehlerfreie Fahrt. Zur Silbermedaille, die an den Österreicher Mario Leitner ging, fehlten Chiarello am Ende 91 Hundertstel. Gold holte sich auf dem Kanal von Tacen überlegen der Italiener Giovanni De Gennaro. Trotz zweier Strafsekunden nahm De Gennaro der Konkurrenz drei und mehr Sekunden ab. De Gennaro sicherte sich nach zweimal Silber erstmals den Europameistertitel.