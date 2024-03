EM in Rimini ohne Lena Bickel

Die Tessiner Kunstturnerin Lena Bickel verzichtet auf die Teilnahme an den Anfang Mai stattfindenden Europameisterschaften im italienischen Rimini. Die 19-Jährige befindet sich nach Ende des letzten Jahres aufgekommenen Muskelbeschwerden noch im Aufbau. Ein EM-Start käme zu früh, der Verzicht sei eine Vorsichtsmassnahme, teilt der Schweizerische Turnverband mit. Lena Bickel hatte im letzten Oktober an der WM in Antwerpen der Schweiz einen Quotenplatz für die Olympischen Spiele gesichert. Ebenfalls nicht für ein EM-Aufgebot zur Verfügung steht Caterina Cereghetti, die wegen einer Fussverletzung pausieren muss.

Reiten: Drei Schweizer in Riad

Beat Mändli hat sich als dritter Schweizer nach Steve Guerdat und Martin Fuchs für den Weltcup-Final in der saudischen Hauptstadt Riad (16.-20. April) qualifiziert. Dem 54-Jährigen reichten dazu die 10 Weltcup-Punkte, die er als 10. beim GP in Ocala (Florida) gewann. Der Weltcup-Final wird erstmals im Nahen Osten ausgetragen. Das ohnehin schon üppige Preisgeld wurde dank einer Aufstockung durch die Organisatoren von 1,3 auf 2,6 Millionen Euro verdoppelt.